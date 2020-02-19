قرقاش: المتابع لما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن ”المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي“.

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“ أن ”صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي“.

وشدد الوزير الإماراتي على أن ”عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة“.

المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي، صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي، عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 19, 2020

وكان الوزير قرقاش قد أكد على أهمية الدور العربي في المشهد الليبي كذلك، في تغريدة سابقة قال فيها: ”شاركت الامارات اليوم في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونيخ، نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول الي حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب ونؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري“.