الطيران الروسي يكثف غاراته ويزيد ضحاياه المدنيين شمال إدلب السورية

كثف الطيران الحربي الروسي خلال الساعات الماضية، القصف على البلدات الحدودية السورية، منفذا أكثر من 130 ضربة جوية على مواقع مختلفة في ريفيْ إدلب وحلب.

وتتعرض البلدات الحدودية السورية في كل من إدلب وحلب لقصف بصواريخ شديدة الانفجار إضافة للقصف المدفعي المتواصل، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل 3 مدنيين سوريين كما أصيب 8 آخرون بقصف طائرات مقاتلة روسية على بلدة ترمانين شمال إدلب، وقتل سوري آخر نازح إلى دارة عزة.

وقتل أحد النازحين جراء قصف جوي روسي على أطراف معارة النعسان بريف إدلب، ليرتفع عدد الضحايا المدنيين إلى 5 قتلى يوم أمس.

وذكر المرصد، في بيان له، أن قوات الجيش السوري الحكومي تواصل قصفها للمناطق الحدودية والتي كانت ملجأ للنازحين.

وأوضح أن عدد غارات الطائرات الحربية الروسية، التي استهدفت كلا من ترمانين ومدينة أريحا ومحمبل بريف إدلب بالإضافة لمحيط وأطراف كل من دارة عزة والأتارب بريف حلب، ارتفع إلى 120 غارة جوية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الطائرات الحربية نفذت 12 غارة استهدفت المناطق الواقعة بالقرب من طريق ”M4“.

في الإطار ذاته، قصفت راجمات صواريخ تابعة للقوات الروسية مواقع الفصائل الموالية لتركيا الموجودة في أبو خرزة وصوامع شركراك شمال عين عيسى، حسب المرصد.

وعلى الجانب الآخر، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرية المشيرفة التابعة لبلدة عين عيسى شمال الرقة، واستهدفت منازل المدنيين في قرية قزعلي، كما طال القصف منطقة ”صوامع قزعلي“ بريف الرقة الشمالي.

وعلى الجهة الأخرى، استهدفت المدفعية التركية أيضا، قرى حرملة والأطراف الشمالية لبلدة أبو راسين بريف الحسكة، حسب ما أفاد به المرصد السوري.