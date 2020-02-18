وفد لحماس يلتقي لاريجاني في بيروت

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التقى وفد من حركة حماس، في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني. وقالت ”حماس“، في بيان، إن وفدها، وهو برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، ضم عضوي المكتب السياسي، حسام بدران وماهر عبيد، وممثل الحركة لدى طهران، خالد القدومي، وممثلها لدى لبنان، أحمد عبدالهادي. وأضاف البيان، أن الجانبين…