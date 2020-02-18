مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني في معارك حلب

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بمصرع أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، خلال الاشتباكات التي تشهدها مدينة حلب في سوريا.

وكشف تقرير لوكالة ”دفاع برس“ التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، أن المقاتل بالحرس المدعو حميد رضا بابل خاني لقي مصرعه، أمس الإثنين؛ نتيجة الحملات الصاروخية التي تشهدها مدينة حلب السورية مؤخرًا.

واعتبر التقرير أن المقاتل ذهب إلى سوريا؛ بهدف ”إرساء الأمن والدفاع عن المقدسات والأضرحة الشيعية في سوريا“.

وكشفت تقارير أمنية غربية، في وقت سابق، عن إرسال قوات الحرس الثوري الإيراني مقاتلين لها إلى سوريا، دعمًا لنظام الرئيس بشار الأسد.