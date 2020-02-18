الأمم المتحدة: 300 مدني ضحايا قصف نظام الأسد وحليفه الروسي شمال سوريا

قالت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 300 مدني قتلوا في هجمات في شمال غرب سوريا هذا العام، مشيرة إلى أن 93 % من هؤلاء راحوا ضحية ضربات نفذتها الحكومة السورية وحليفتها روسيا.

وأدانت باشليه في بيان عبرت فيه عن ”الفزع من حجم الأزمة الإنسانية“ الضربات المباشرة أو قرب مخيمات النازحين والمنشآت الطبية والتعليمية، ومن ذلك مستشفيان أمس الاثنين. وقالت باشليه من قبل إن ضربات كتلك قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وفي إفادة صحفية في جنيف، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم باشليه، ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا وروسيا تتعمدان استهداف المدنيين ومنشآت محمية بموجب القانون الدولي، إن ”كثافة الهجمات على المستشفيات والمنشآت الطبية والمدارس تشير إلى استحالة أن تكون جميعها عرضية“.