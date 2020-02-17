الاستخبارات العراقية تعلن القبض على مسؤول ”القوة الضاربة“ في داعش

أعلنت الاستخبارات العراقية الإثنين، القبض على مسؤول ”القوة الضاربة“ في تنظيم داعش في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للاستخبارات أنه ”وبكمين محكم وعملية نوعية استباقية نُفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٢٩ من إلقاء القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي في قضاء هيت في الأنبار“.

وأضاف أنه “ كان مسؤولا عما تسمى بالقوة الضاربة التي تنفذ عمليات خاصة، حيث تمكن الإرهابي من الهروب إلى الخارج أثناء عملية التحرير وعاد إلى العراق عبر أربيل“.

وأشار، إلى أن ”المقبوض عليه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب“.

وعلى رغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في عموم المحافظات العراقية، إلا أن القوات الأمنية تعلن بين الحين والآخر، القبض على عناصر من التنظيم متخفين في صفوف المدنيين أو عائدين إلى المناطق المحررة.