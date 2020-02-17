الأمم المتحدة: نزوح نحو 875 ألفا بسبب الهجوم السوري المدعوم من روسيا‎

قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن نحو 875 ألف سوري معظمهم من النساء والأطفال فروا أمام هجوم القوات الحكومية المدعومة من روسيا على شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول، منهم 40 ألفا خلال الأيام الأربعة الماضية فقط.

وقال ديفيد سوانسون، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن ”أحدث نزوح إلى مناطق قرب الحدود مع تركيا جاء من محافظة حلب بغرب البلاد، التي شهدت قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة“.

وأضاف، أن ”نصف مليون من الفارين خلال الأسابيع العشرة الأخيرة كانوا أطفالا“.