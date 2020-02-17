الأسد: الانتصار على المعارضة ليس نهاية الصراع في سوريا‎ (فيديو)

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قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، إن المكاسب التي حققها هجوم الجيش على المعارضة المسلحة وانتزع فيها مساحات كبيرة من الأراضي، لا تعني نهاية الصراع. بشار الأسد: "تحرير حلب لا يعني نهاية الحرب وزوال الإرهاب.. ونحضر لما هو قادم من المعارك" بشار الأسد: "تحرير حلب لا يعني نهاية الحرب وزوال الإرهاب.. ونحضر لما هو…