الأسد: الانتصار على المعارضة ليس نهاية الصراع في سوريا‎ (فيديو)

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، إن المكاسب التي حققها هجوم الجيش على المعارضة المسلحة وانتزع فيها مساحات كبيرة من الأراضي، لا تعني نهاية الصراع.
بشار الأسد: "تحرير حلب لا يعني نهاية الحرب وزوال الإرهاب.. ونحضر لما هو قادم من المعارك"
بشار الأسد: "تحرير حلب لا يعني نهاية الحرب وزوال الإرهاب.. ونحضر لما هو قادم من المعارك"
تم النشر بواسطة Erem News إرم نيوز في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٠
وتعهد الأسد في كلمة نقلها التلفزيون السوري، بمواصلة الحملة إلى أن يتم ”تحرير“ البلاد، وقال إن المكاسب التي تحققت حتى الآن تبشر بهزيمة ”التمرد“ الذي سعى للإطاحة بحكمه.
ملمحا إلى #أردوغان.. #الأسد: تحرير ريف حلب و #إدلب مستمر بغض النظر عن الفقاعات الصوتية الفارغة القادمة من الشمال#إرم_نيوز #سوريا #تركيا @rterdogan_ar pic.twitter.com/VBw9k5tY3d
— إرم نيوز (@EremNews) February 17, 2020