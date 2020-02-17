 الأسد: الانتصار على المعارضة ليس نهاية الصراع في سوريا‎ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الأسد: الانتصار على المعارضة ليس نهاية الصراع في سوريا‎ (فيديو)

الأسد: الانتصار على المعارضة ليس نهاية الصراع في سوريا‎ (فيديو)

المصدر: رويترز

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، إن المكاسب التي حققها هجوم الجيش على المعارضة المسلحة وانتزع فيها مساحات كبيرة من الأراضي، لا تعني نهاية الصراع.

بشار الأسد: "تحرير حلب لا يعني نهاية الحرب وزوال الإرهاب.. ونحضر لما هو قادم من المعارك"

بشار الأسد: "تحرير حلب لا يعني نهاية الحرب وزوال الإرهاب.. ونحضر لما هو قادم من المعارك"

تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٠

وتعهد الأسد في كلمة نقلها التلفزيون السوري، بمواصلة الحملة إلى أن يتم ”تحرير“ البلاد، وقال إن المكاسب التي تحققت حتى الآن تبشر بهزيمة ”التمرد“ الذي سعى للإطاحة بحكمه.

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