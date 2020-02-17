لأول مرة منذ 8 أعوام.. استئناف الرحلات المدنية من مطار حلب

يستأنف مطار حلب الدولي، هذا الأسبوع، تسيير أولى الرحلات المدنية بعد توقف لسنوات، في خطوة تأتي إثر سيطرة الجيش السوري على محيط مدينة حلب، وإبعاد الفصائل المعارضة عنها، وفق ما أعلنت وزارة النقل، الإثنين.

وذكرت الوزارة على حسابها على تطبيق ”تلغرام“، أن أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب ستنطلق، الأربعاء، كما ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقف مطار حلب الدولي، الواقع شرق المدينة، عن النقل المدني بشكل كامل منذ 2012، حين سيطرت الفصائل المعارضة على الأحياء الشرقية لحلب.

ورغم سيطرة الجيش السوري على كامل أحياء المدينة عام 2016؛ إثر معارك وحصار استمر لعدة أشهر للفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفا لقذائف مصدرها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، والفصائل المنتشرة عند أطرافها الغربية والشمالية، وفي قرى وبلدات في ريفها الغربي.

وبدأت أعمال تأهيل المطار تدريجيا في العام 2016، وانطلقت أول رحلة تجريبية منه في العام 2017.

وبعد استعادتها، الأسبوع الماضي، السيطرة على كامل الطريق الدولي حلب – دمشق، الذي يصل المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، تقدّمت قوات الجيش تدريجيا في المناطق المحيطة بحلب، ثاني أكبر المدن السورية، والتي كانت تُعد العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل اندلاع النزاع.

وتمكن الجيش السوري، يوم الأحد، من السيطرة على كامل الشريط المحيط بالمدينة، ومن إبعاد هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى عنها وضمان أمنها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان.