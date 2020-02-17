مسؤول فلسطيني: نخشى تكرار سيناريو قتل عرفات مع عباس

اتهم محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين والمستشار الديني السابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل، بالسعي لإزاحة الأخير من المشهد السياسي، مبديا خشيته من تكرار سيناريو قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال الهباش لـ“إرم نيوز“: ”نخشى أن يتكرر مع الرئيس أبو مازن سيناريو قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات، فهناك تهديد صريح بالقتل للرئيس عباس“.

وأضاف أن ”العالم أجمع، رأى وسمع التهديد الإسرائيلي الصريح لأبي مازن في مجلس الأمن الدولي، لكن الرئيس مصر أن يعيش في الخندق ذاته مع الشعب الفلسطيني“.

وأكد الهباش أن ”القيادة الفلسطينية ستعمل على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي وللأمم المتحدة من أجل منع تمرير صفقة القرن الأمريكية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتخطت القانون الدولي“.

يذكر أن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، قال إن بقاء الرئيس محمود عباس في منصبه يشكل عائقا أمام تحقيق السلام؛ ما اعتبرته القيادة الفلسطينية تهديدا مباشرا لعباس.