هزة أرضية بالمدينة المنورة

أفادت صحف محلية، وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بأن هزة أرضية خفيفة، شعر بها سكان المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية.

وحسب صحيفة سبق المحلية ”شعر سكان بأحياء غرب المدينة المنورة، صباح اليوم، بهزة أرضية، كانت خفيفة جدا، فيما تلقت بعض الجهات المعنية بلاغات من قِبل المواطنين“.

ونقل حساب ”مجتمعنا“ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قول الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية، السعودية إن المركز الوطني للزلازل والبراكين ”رصد اليوم في شمال غرب المدينة المنورة هزة أرضية ضعيفة“.

وأوضح أن الهزة: ”بلغت قوتها على مقياس ريختر 18. 2، وبعمق 4 . 5، وسجلت في الساعة الـ 35 : 11“ مشيرا إلى أنها ”ضعيفة جدا ليس منها خطورة“.