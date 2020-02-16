مسلحون يقتلون صحفيا تلفزيونيا في الصومال

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قالت الشرطة الصومالية إن مسلحين قتلوا صحفيًا تلفزيونيًا وإذاعيًا في منطقة أفجوي، الأحد. وقال النقيب عبد القادر حسن قائد شرطة أفجوي إن النار أطلقت عدة مرات على عبد الولي علي حسن (25 عامًا)، وإنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الجريمة التي وقعت في أفجوي التي تقع…