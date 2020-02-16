الأسد: مصممون على ”تحرير“ جميع الأراضي السورية

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن قواته ”مصممة على تحرير جميع الأراضي السورية“.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم الأحد في دمشق.

وأفادت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، بأن لاريجاني التقى بشار الأسد في زيارة بدأها الأحد إلى العاصمة دمشق بدعوة من نظيره السوري حموده صباغ، مشيرة إلى أن ”الأسد استعرض مع لاريجاني النجاحات التي تحققها القوات السورية وحلفاؤها في الحرب في مدينة إدلب وريف حلب“.

بدوره، أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني على ”مواصلة دعم طهران للنظام السوري في تحرير كافة أراضي سوريا واستعادة مكانتها في المنطقة“.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحافي، على أهمية مواصلة الحرب لتحرير إدلب السورية، منتقدا في الوقت نفسه ما أسماها بـ“الذرائع التركية“.

وقال: ”بما أن محافظة إدلب هي محافظة سورية يجب علينا محاربة الإرهابيين“.

وأضاف: ”تدعي تركيا أن هذه الحرب ستؤدي إلى الهجرة إلى تركيا، هذه ليست طريقة لمعالجة الأزمة“.