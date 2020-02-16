السلطات السودانية تحقق مع البشير في قضايا فساد جديدة

حققت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في السودان، يوم الأحد، مع الرئيس المخلوع عمر البشير في قضايا فساد جديدة.

وتشمل التهم الجديدة الموجهة للبشير: ”غسيل الأموال، والثراء الفاحش والمشبوه“.

ويتعلق الأمر بتصرف الحكومة السابقة في نصيبها في شركة ”موباتيل“ للاتصالات وبيعه للشركة الكويتية ”زين“، وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة (أم. تي. أن).

وبحسب وكالة أنباء السودانية الرسمية، تم استجواب البشير أيضا حول ”علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية“.

وفتحت السلطات التحقيق مع البشير إثر تقارير واردة من جهاز المخابرات العامة السوداني بهذا الشأن.

ويواجه البشير تهما عديدة في قضايا فساد وجرائم متعددة وقعت أثناء حكمه للبلاد الذي استمر 30 عاما.

وعزل الجيش السوداني في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الحكم تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه.