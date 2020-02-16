 من ضمنها السودان.. نتنياهو يعلن عن عملية ”تطبيع“ مع دول عربية وإسلامية ‎ – إرم نيوز‬‎

من ضمنها السودان.. نتنياهو يعلن عن عملية ”تطبيع“ مع دول عربية وإسلامية ‎

من ضمنها السودان.. نتنياهو يعلن عن عملية ”تطبيع“ مع دول عربية وإسلامية ‎

المصدر: فريق التحرير

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن بلاده في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، ذكر منها دولة السودان.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه في تويتر: ”لاحقا للقاء التاريخي الذي عقدته مع رئيس مجلس السيادة السوداني، سيلتئم هذا الأسبوع فريق إسرائيلي سيعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين“.

وأشار نتنياهو إلى أن: ”الغاية من ذلك هي التوصل في نهاية المطاف إلى إحلال التطبيع وإلى إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان“.

وأضاف في تغريدة أخرى: ”نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية.. أنتم ترون جزءا صغيرا منها فقط، فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء“.

وتابع: ”وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط، وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا. هذه هي ثمار سياستنا“.

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