مئات العراقيين يشاركون في ”مليونية الطلاب“ (فيديو)

توافد مئات الطلبة العراقيين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد استجابة لدعوة نشطاء بهدف إدامة زخم الاحتجاجات.

وتناقلت وسائل إعلام محلية وشهود عيان، مقاطع مرئية تظهر وصول المئات من طلبة المدارس والجامعات إلى ساحة التحرير للتضامن مع المعتصمين فيها، وللتأكيد على شعار السلمية.

وتأتي التظاهرات استجابة لدعوة عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي للطلبة، لزيادة زخم التظاهرات، فيما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بحياد القرار العراقي، بعيدا عن تأثير الولايات المتحدة وهيمنة ميليشيات إيران.

وندد طلبة الجامعات خلال مسيرتهم في ساحة التحرير، بواقعة إحراق خيم المعتصمين في الساحة يوم أمس، كما أكدوا استمرار اعتصامهم وإضرابهم عن الدوام.

وردد الطلاب هتافات ”ذيل لوكي (متملق) أنعل أبو إيران لابو أمريكا“، وهو هتاف عراقي، للتأكيد على استقلالية الاحتجاجات، وعدم دعمها من أي طرف كما تروج جهات موالية لإيران.

وفي محافظة الديوانية، جدد الطلبة تظاهرهم ومسيراتهم الحاشدة، مستنكرين ”إحراق“ خيم المتظاهرين في بغداد فجر اليوم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن طلبة الديوانية خرجوا اليوم بمسيرات حاشدة في مناطق متفرقة من المحافظة، منددين بإحراق خيم المتظاهرين في العاصمة فجر اليوم، فضلا عن تجديد رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.

وتشهد بغداد ومدن الجنوب ذات الغالبية الشيعية، منذ الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي للاستقالة.