العراق ينفي مغادرة رتل عسكري أمريكي أراضيه باتجاه سوريا

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، مغادرة أي رتل عسكري أمريكي، الأراضي العراقية باتجاه سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، لـ“إرم نيوز“، إن ”الأنباء، التي تحدثت عن مغادرة رتل عسكري أمريكي، الأراضي العراقية، متجها إلى سوريا، غير دقيقة، فلا يوجد هكذا تحرك على الأراضي العراقية“.

وأكد الخفاجي، أن ”أي تحرك عسكري أمريكي، داخل الأراضي العراقية، يتم بعلم وموافقة الحكومة العراقية حصرا، ولا توجد هكذا تحركات، على الأرض، حتى تعطى لهم موافقة من عدمها“.

ونشرت وسائل إعلام، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنباء تفيد بمغادرة رتل عسكري أمريكي الأراضي العراقية، متجها إلى سوريا.