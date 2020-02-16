مسرور برزاني: ”داعش“ لم يهزم وينفذ 60 هجوما يوميا في العراق

قال مسرور برزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، إن تنظيم داعش لديه أكثر من 20 ألف مقاتل من ذوي الخبرة القتالية.

وأشار في مقابلة مع مجلة ”أتلانتيك“ الأمريكية، أمس السبت، إلى أن ”داعش“ لا يزال ينفذ ما يزيد عن 60 هجوما في العراق يوميا، وأنه من الصعب هزيمته بشكل كامل دون زوال أسباب ظهوره، وخاصة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في العراق.

وقال برزاني: ”لا يزال تنظيم داعش سليما وقويا… صحيح أنه خسر الكثير من قياداته ومقاتليه المتمرسين إلا أنه اكتسب خبرة قتالية كبيرة، ولديه إمكانية تجنيد عدد كبير من المواطنين في صفوفه… لذلك علينا عدم الاستهانة بهذا التنظيم“.

وكشف برزاني عن أن ”داعش“ يمتلك الآن أكثر من 20 ألف مقاتل ذوي خبرة قتالية عالية، لافتا إلى تقرير أخير للأمم المتحدة قدرت فيه موارد التنظيم بأكثر من 100 مليون دولار تتيح له عودة قوية في العراق وسوريا.

ورأى برزاني أن تركيز الولايات المتحدة على إيران أدى إلى تخفيف الضغط عن ”داعش“، مشددا على أن محاربته والتنظيمات الإرهابية الأخرى يجب أن تحظى بالأولوية.

وأضاف: ”أعتقد أن السبب الرئيس لعودة ظهور ”داعش“ هو استمرار نفس الظروف التي ساعدت على ظهور التنظيم منذ البداية، بما فيها الحرب الأهلية في سوريا، وفشل القادة العراقيين والأمريكيين على السواء في حل المشكلات الأساسية في العراق لأكثر من عقدين، وفي مقدمتها تفشي الفساد وسوء الإدارة والطائفية والمصاعب الاقتصادية“.

وأشار برزاني إلى أن معظم مناطق المسلمين السنة لا تزال مدمرة ولم تتم إعادة إعمارها نتيجة القصف الأمريكي، فيما ترزح بعضها تحت سيطرة الميليشيات الشيعية الموالية لإيران والتي أثارت عداء معظم المواطنين فيها بسبب ”تكتيكاتهم الطائفية“.

وتابع برزاني: ”إذا كان المواطنون لا يجدون أي وظائف، ولا أمن ولا فرص، وليس هناك استقرار سياسي وأمني، فسيكون من السهل لأي منظمة إرهابية أن تبتز وتستغل الناس. الواقع أن تنظيم داعش هو منتج جانبي، ولهذا السبب فإننا سنرى دوما مثل هذا التنظيم أو تنظيمات مشابهة طالما استمرت هذه العوامل“.