العراق.. رئيس الوزراء المكلف يعرض حكومته على البرلمان الأسبوع الحالي

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، عزمه تقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان العراقي خلال الأسبوع الحالي.

وقال علّاوي: ”اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية دون تدخل أي طرف سياسي، وسنطرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الحالي إن شاء الله، بعيداً عن الشائعات والتسريبات“.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”نأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها؛ من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب“.

ويوم الأحد الماضي، كشف نواب في البرلمان العراقي عن تعرض رئيس الوزراء المكلف علاوي إلى ”ضغوطات وتهديدات سياسية“؛ من أجل فرض وزراء عليه في حكومته المرتقبة.

وقال النائب عن الفتح حنين قدو: إن ”رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يتعرض لضغوطات من قبل كتل سياسية؛ من أجل فرض وزراء عليه في حكومته الجديدة المرتقبة“.

وأضاف في تصريح سابق لـ“إرم نيوز“، أن ”تلك الكتل السياسية تهدد علاوي بأن عدم منحها وزارات في حكومته يعني عدم منحه الثقة تحت قبة البرلمان العراقي، فيما يحاول رئيس الوزراء المكلف إقناع تلك القوى السياسية بإعطائه حرية اختيار الوزراء“.

ومن المفروض أن يقدم علاوي، الذي سمي رئيسًا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الـ2 من شهر آذار/ مارس المقبل، للتصويت عليها بحسب الدستور.

وتشهد بغداد ومدن الجنوب ذات الغالبية الشيعية، منذ الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي للاستقالة.