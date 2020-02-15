بتهمة ”إهانة الحكومة“.. القضاء العراقي يطالب برفع الحصانة عن النائب البرلماني كاظم الصيادي

‬طالب مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم السبت، مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن عضو لجنة النزاهة البرلمانية كاظم الصيادي، بتهمة ”إهانة الحكومة“.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالستار بيرقدار في بيان صحفي: إن ”محكمة تحقيق الكرخ طلبت رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي عن جريمة إهانة الحكومة، وفق أحكام المادة 226 من قانون العقوبات“.

وبين بيرقدار أن ”الطلب جاء على خلفية منشور يدعي فيه الصيادي عرض بيع منصب في وزارة النفط”.

وأمر مجلس القضاء الأعلى العراقي، في وقت سابق من اليوم السبت، بإجراء تحقيق عاجل بشأن معلومات تحدثت عن بيع مناصب وزارية في الحكومة العراقية المرتقبة، برئاسة محمد توفيق علاوي.