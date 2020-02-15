4 صور تختصر الوضع العربي في أسبوع

اختارت وكالة “يورو نيوز” الأوروبية، اليوم السبت، أربع صور وصفتها بأنها تختصر حال العالم العربي الأسبوع الماضي.

لبنان

من لبنان الذي شهد حصول الحكومة الجديدة على الثقة البرلمانية، واختُتم أسبوعه بإعلان رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، أن وفاقه مع رئاستي الجمهورية والنواب أصبح من الماضي، اختارت الوكالة هذه الصورة لمتظاهرة شابة وهي تمر من أمام قوة عسكرية أمام مبنى البرلمان لمنع المتظاهرين من دخوله يوم التصويت على الثقة بالحكومة.

سوريا

اختارت الوكالة صورة مأساوية من سوريا لهروب إحدى العائلات من جحيم النيران المتبادلة في شمال غرب البلاد.

فلسطين

من الضفة الغربية المحتلة اختارت ”يورو نيوز“ صورة إحراق الإطارات كعنوان لتظاهرات الغضب التي توالت احتجاجا على ”صفقة القرن“ التي كان قد أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متضمنة حلولا رفضتها السلطة الفلسطينية.

ليبيا

قالت الوكالة إن الأسبوع الماضي، في ليبيا، شهد هجرة كثيفة غير شرعية، هربا من القتال الذي لم تستطع الوساطات والبيانات الدولية أن توقفه.

الصورة التي اختصرت المشهد هي لتسعين مهاجرا الى أوروبا عبر المتوسط، أنقذتهم قوارب لمنظمة مدنية إسبانية.