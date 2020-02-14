 رئيس بلدية تل أبيب يأمر بإزالة لافتات ”استسلام“ القادة الفلسطينيين‎ – إرم نيوز‬‎

رئيس بلدية تل أبيب يأمر بإزالة لافتات ”استسلام“ القادة الفلسطينيين‎

رئيس بلدية تل أبيب يأمر بإزالة لافتات ”استسلام“ القادة الفلسطينيين‎

المصدر: رويترز

أمر رئيس بلدية تل أبيب، اليوم الجمعة، بإزالة لافتات على الطرق السريعة تدعو فيما يبدو إلى استسلام القادة الفلسطينيين تحت تهديد السلاح من أجل السلام.

وكُتب على اللافتات:“يتحقق السلام فقط مع الأعداء المهزومين“.

وتصور اللافتات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية معصوبي الأعين ويستسلمان في منطقة حرب، بينما تحلق طائرات هليكوبتر.

وتفاقمت الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة السلام في الشرق الأوسط، الشهر الماضي، ورفضها الفلسطينيون باعتبارها منحازة.

ولم يتضح من يرعى اللافتات في تل أبيب العاصمة التجارية لإسرائيل أو ما إذا كانت الحملة تهدف إلى مساعدة الأحزاب اليمينية في الانتخابات العامة التي تُجرى في الثاني من آذار/ مارس .

وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي في بيان إن اللافتات ستتم إزالتها، وإن صورتها ”تحرض على العنف، وتشير إلى تصرفات داعش والنازيين الذين لا نريد أن نكون بينهم“.

وأضاف:“حتى في موسم الانتخابات، هذه خطوط حمراء“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمريكا
إسرائيل
الحكومة الإسرائيلية
السلام
السلطة الفلسطينية
الصراع العربي – الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
تل أبيب
حماس
صفقة القرن
محمود عباس
تاريخ النشر
تاريخ التحديث