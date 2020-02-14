رئيس بلدية تل أبيب يأمر بإزالة لافتات ”استسلام“ القادة الفلسطينيين‎

وكُتب على اللافتات:“يتحقق السلام فقط مع الأعداء المهزومين“.

وتصور اللافتات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية معصوبي الأعين ويستسلمان في منطقة حرب، بينما تحلق طائرات هليكوبتر.

وتفاقمت الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة السلام في الشرق الأوسط، الشهر الماضي، ورفضها الفلسطينيون باعتبارها منحازة.

ولم يتضح من يرعى اللافتات في تل أبيب العاصمة التجارية لإسرائيل أو ما إذا كانت الحملة تهدف إلى مساعدة الأحزاب اليمينية في الانتخابات العامة التي تُجرى في الثاني من آذار/ مارس .

وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي في بيان إن اللافتات ستتم إزالتها، وإن صورتها ”تحرض على العنف، وتشير إلى تصرفات داعش والنازيين الذين لا نريد أن نكون بينهم“.

وأضاف:“حتى في موسم الانتخابات، هذه خطوط حمراء“.