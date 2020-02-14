مسؤول فلسطيني ينفي التوصل لاتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل

نفى عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، الأنباء التي يجري تداولها عن الاتفاق على تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عبر الوسطاء الدوليين ومصر.

وقال خلف، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن الإعلام الإسرائيلي يسعى لإرباك الساحة الفلسطينية عبر التقارير الإخبارية الأخيرة، مشددا على أن الوسطاء لم يتطرقوا إلى ملف التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن ”الوفد الأمني المصري، الذي زار قطاع غزة مؤخرا لم يتطرق لهذا الملف، كما أن اللقاء كان بعيدا عن أي تفاصيل لها علاقة بالتصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي“، مشيرا إلى أنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عدم توصل حركته لأي اتفاق تهدئة جديد مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح صحفي: ”حماس تراقب سلوك الاحتلال أكثر من أقوال وسائله الإعلامية، والحركة ليست من هواة الحروب ولكنها من هواة الحرية، ونطمح لحرية شعبنا وأن يعيش في أرضه بكرامة“، وفقا لوكالة الوطنية للإعلام.

وشدد الحية، على أن الاحتلال لن ينعم بهدوء وأمن واطمئنان ما لم ينعم به أبناء الشعب الفلسطيني في دولة حرة على تراب الوطن.

وعلى صعيد متصل، قال القيادي في حركة حماس، ماهر صبرة: ”لا يوجد اتفاقات جديدة للتهدئة مع الاحتلال، والتفاهمات القائمة بعد مسيرات العودة ما زالت قائمة، كما أن الميدان هو الذي يحكم إن هذا الاحتلال التزم بحقن الدم الفلسطيني وقدم مزيدا من التسهيلات فهناك رد فعل مناسب لكافة التطورات“.

وأضاف صبرة: ”على الاحتلال أن يلتزم بما قدمه من تفاهمات في السابق فيما يتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة، ومن ضمن ذلك توسعة مساحات الصيد وغيرها“.

يذكر أن مسؤولا رفيع المستوى بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلن عن توصل ”تل أبيب“ الليلة الماضية، إلى اتفاق تهدئة جديد مع حركة حماس في غزة.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن حماس بعثت إلى الدولة العبرية برسالة أكدت فيها أنها قررت بشكل أحادي الجانب وقف إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة عبر حدود القطاع.

يذكر أن وحدات أبناء القواقا، أعلنت الجمعة، وقف معركة إطلاق ”البالونات“ الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، مؤكدين على أنهم سيعملون على الإعداد والتجهيز لحين الوصول لجولة جديدة.

ووحدات ”أبناء القواقا“، اسم يطلق على مجموعة فلسطينية تقوم بإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة، تحت اسم ”معركة صاعقة الثأر“.