الجزائر تطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن بلاده تسعى لإعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

وأضاف بوقادوم، أن ”غياب سوريا تسبب بضرر كبير للجامعة والعرب“، داعيا الدول العربية إلى ”الدفع“ نحو إعادة عضوية سوريا.

وخلال العام الماضي، فشلت تونس في إقناع العرب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، خلال استضافتها القمة العربية في مارس/ آذار 2019.

وترى الجزائر وجوب عودة سوريا إلى الجامعة العربية، خصوصا أنها تستعد لاستضافة الدورة الـ32، عقب تقدمها بطلب إلى الجامعة العربية، بعد انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسًا للبلاد.

وكانت قمة 2005 آخر موعد استضافت فيه الجزائر مؤتمر القادة العرب، وستكون قمة الشهر القادم هي الرابعة بالجزائر التي احتضنت 3 قمم بينها دورة طارئة.