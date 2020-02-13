السلطة الفلسطينية تطالب الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بإغلاق مقراتها

قررت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، مخاطبة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، وتسليم رسائل رسمية للدول التي تنتمي إليها هذه الشركات، لمطالبتها بإغلاق مقراتها.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إنه سيتم يوم الاثنين المقبل، تسليم رسائل رسمية للدول التي تتبع لها هذه الشركات والتي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، بهدف إغلاق مقراتها وفروعها ووقف عملها.

وأوضح عريقات أنه في حال لم تستجب هذه الشركات لمطالب القيادة الفلسطينية، فإن السلطة تنوي ملاحقتها قضائيا في المحاكم الدولية، بتهمة استغلال الموارد والأراضي الفلسطينية.

واعتبر عريقات أن إعلان الأمم المتحدة عن القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، يشكل انتصارا حقيقيا للحق الفلسطيني والقانون الدولي، مؤكدا إصرار السلطة الفلسطينية على وقف عمل هذه الشركات، في ظل حديث نتنياهو عن ضم المستوطنات بدعم من ترامب.

ونشرت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قائمة تحتوي على أسماء 112 شركة، تواصل عملها في المستوطنات الإسرائيلية، إذ أكدت أن تقريرها حول هذه الشركات يستند إلى وقائع على الأرض.

وواجهت خطوة الإعلان عن أسماء هذه الشركات، ترحيبا فلسطينيا باعتباره انتصارا للحق الفلسطيني وتأكيدا على التجاوزات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقاطعة إسرائيل للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.