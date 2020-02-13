قوات كردية تقتل جنودا موالين لتركيا شمال حلب السورية

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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن قوات كردية قتلت 3 جنود مما يسمى ”الجيش الوطني“ الموالي لتركيا في منطقة واقعة شمال مدينة حلب السورية. وأفاد المرصد السوري، في بيان له، بأن هناك ”قتلى وجرحى من عناصر الجيش الوطني الموالي لتركيا على أيدي القوات الكردية شمال حلب“. وأوضح أن ”اشتباكات عنيفة اندلعت بعد منتصف…