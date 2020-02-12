هيومن رايتس: تسليم البشير لـ“الجنائية“ خطوة إيجابية

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، ترحيبها بخطوة الحكومة الانتقالية في السودان، بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وأربعة آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، ورأت أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لبناء سودان جديد.

واتفقت الحكومة الانتقالية في السودان على تسليم الرئيس عمر البشير وآخرين للمحكمة الجنائية لإرتكابهم جرائم حرب في إقليم دارفور، وجرائم ضد الانسانية.

وأفاد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال لقائه رئيس منظمة هيومن راتيس ووتش بالخرطوم، اليوم الأربعاء، أن كل من ارتكب “فظائع” سيقدم للعدالة.

واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية تجاه بناء دولة القانون والديمقراطية مهمة، وقال: ”أمام السودان فرصة كبيرة لتحقيق العدالة عبر محاكم محلية ودولية وبناء سودان جديد، والسير نحو الديمقراطية ما سيؤدي لإصلاح المؤسسات العدلية“.

وأكد روث، أهمية تحقيق العدالة في محاكمة من ارتكبوا الجرائم في السودان، موضحاً أن حديث الناطق الرسمي باسم حكومة الفترة الانتقالية، بأن الحكومة اتفقت على مثول البشير وأربعة آخرين أمام المحكمة الجنائية خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح.