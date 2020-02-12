مع ازدياد فرص التصعيد.. الجيش الإسرائيلي ينشر ملاجئ متنقلة في محيط غزة‎

قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نشر عدد من غرف الملاجئ المحصنة المتنقلة بمناطق في غلاف قطاع غزة، على ضوء التوتر مع القطاع، وتهديدات مسؤولين إسرائيليين بشن عملية عسكرية واسعة في غزة.
وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، إنه بسبب التوتر في الجنوب، تم اليوم نشر ملاجئ في مقبرة أشدود المحيطة بقطاع غزة.
وتكررت حوادث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما كان يرد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع لحركة حماس في غزة، إلا أن مطالبات عدة من أوساط مختلفة في إسرائيل دعت لضرورة وقف إطلاق الصواريخ بأي ثمن.
وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه نفتالي بينت، بشن عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة، لوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، إضافة للبالونات الحارقة والمفخخة التي يتم إطلاقها باستمرار.
ويطل شبح الحرب برأسه من جديد في قطاع غزة، في ظل التهديدات الإسرائيلية لغزة من جهة، وتزامن الحروب الإسرائيلية على غزة مع مواسم الانتخابات في إسرائيل، حيث يتنافس القادة الإسرائيليون في إظهار قوتهم وصلابة مواقفهم على حساب الفلسطينيين.