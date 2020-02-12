مع ازدياد فرص التصعيد.. الجيش الإسرائيلي ينشر ملاجئ متنقلة في محيط غزة‎

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قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نشر عدد من غرف الملاجئ المحصنة المتنقلة بمناطق في غلاف قطاع غزة، على ضوء التوتر مع القطاع، وتهديدات مسؤولين إسرائيليين بشن عملية عسكرية واسعة في غزة. وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، إنه بسبب التوتر في الجنوب، تم اليوم نشر ملاجئ في مقبرة أشدود المحيطة بقطاع غزة. وتكررت حوادث إطلاق الصواريخ…