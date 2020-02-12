دمشق تصف أردوغان بأنه ”منفصل عن الواقع“ بعد تهديداته باستهداف قواتها

المصدر: ا ف ب

وصفت دمشق، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه شخص ”منفصل عن الواقع“، بعد تهديده باستهداف القوات السورية في كل مكان، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر في الخارجية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): ”يخرج علينا رأس النظام التركي بتصريحات جوفاء فارغة وممجوجة لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع (…) ولا تنم إلا عن جهل ليهدد بضرب جنود الجيش العربي السوري، بعد أن تلقى ضربات موجعة لجيشه من جهة، ولإرهابييه من جهة أخرى“.

وتشهد محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، منذ عشرة أيام، توترا ميدانيا قلّ مثيله بين أنقرة ودمشق، تخللته مواجهات أوقعت قتلى بين الطرفين، آخرها الإثنين.

يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم لقوات النظام بدعم روسي مستمر منذ كانون الأول/ديسمبر، في مناطق بإدلب وجوارها التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل أخرى معارضة أقل نفوذا.

وأرسلت تركيا مؤخرا تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، تتألف من مئات الآليات العسكرية، دخل القسم الأكبر منها بعد تبادل لإطلاق النار قبل أسبوع بين القوات التركية والسورية خلف قتلى من الطرفين.

وتكرر التوتر الإثنين، إذ أعلنت أنقرة عن استهداف قوات النظام السوري مواقعها في إدلب.

وقتل في الحادثتين، وفق ما أعلن أردوغان الأربعاء، 14 تركيا وأصيب 45 آخرون بجروح.

وصعد أردوغان من نبرة تهديداته لدمشق، وقال الأربعاء في كلمة أمام كتلة حزبه الحاكم العدالة والتنمية في البرلمان في أنقرة: ”سنضرب قوات النظام في كل مكان اعتبارا من الآن، بغض النظر عن اتفاقية سوتشي، في حال إلحاق أدنى أذى بجنودنا ونقاط المراقبة التابعة لنا أو في أي مكان آخر“.

وشملت محافظة إدلب والأجزاء المحاذية لها باتفاق روسي تركي جرى التوصل إليه في سوتشي في العام 2018، ونص على فتح طريقين دوليين يمران في المنطقة، بينهما طريق حلب- دمشق، وعلى إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل. إلا أن هيئة تحرير الشام لم تنسحب من المنطقة المحددة فيما استأنفت دمشق هجماتها على مراحل.

وتنتشر تركيا بموجب الاتفاق، في 12 نقطة مراقبة في المنطقة، باتت ثلاث منها على الأقل محاصرة من قبل قوات النظام السوري.

والثلاثاء، جرى إسقاط مروحية سورية قرب منطقة تتمركز فيها القوات التركية، إلا أن أنقرة لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث، فيما قالت وسائل إعلام تركية إن المروحية سقطت بنيران الفصائل المعارضة.

وأفادت صحيفة ”الوطن“، المقربة من الحكومة السورية، بمقتل ثلاثة عسكريين في الحادثة.