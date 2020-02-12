أردوغان يتهم روسيا بارتكاب مجازر في إدلب.. وأمريكا تدخل على خط الأزمة

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعبارات صريحة وللمرة الأولى، روسيا بارتكاب ما وصفها بالمجازر ضد المدنيين في إدلب، في مؤشر على عمق الخلاف المتصاعد بين موسكو وأنقرة، اللتين دأبتا خلال السنوات الماضية على تنسيق التحركات السياسية والعسكرية في البلد المضطرب.

وجاء هذا الاندفاع التركي بعدما دخلت واشنطن على خط الأزمة المتفاقمة في إدلب، إذ أبدت دعمها لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، وأرسلت المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري جيمس جيفري إلى أنقرة، حيث يجري اليوم الأربعاء مباحثات مع المسؤولين الأتراك، قد تفضي إلى تفاهمات جديدة تطيح بالتعاون التركي الروسي الهش في سوريا.

وهدد أردوغان مجددا بضرب القوات الحكومية السورية في كل مكان، وذلك في أعقاب مقتل ثلاثة عشر جنديا تركيا، في غضون أسبوع، إثر هجمات نادرة للجيش السوري في إدلب.

وشدد في كلمة أمام كتلة حزبه ”العدالة والتنمية“ الحاكم في البرلمان أن بلاده ستضرب قوات النظام في كل مكان، اعتبارا من الآن، بغض النظر عن اتفاقية سوتشي، في حال إلحاق أذى بالجنود أو مواقع المراقبة التابعة لها.

كما جدد عزم بلاده على إبعاد القوات الحكومية السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية في إدلب، نهاية شباط/ فبراير الجاري، علما أن تركيا تحتفظ باثنتي عشرة نقطة عسكرية في منطقة إدلب، طبقا لاتفاقات سابقة مع روسيا، لكن أربعة من تلك النقاط باتت في مناطق خاضعة للقوات الحكومية السورية التي حققت تقدما في الشهر الأخير، إذ تمكنت من السيطرة على نحو مئة منطقة بينها مدينتا معرة النعمان وسراقب، إضافة إلى استعادة السيطرة على الطريق الحيوي ”إم فايف“ الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.

تعزيزات تركية

وأشار أردوغان إلى أن بلاده عازمة على استخدام كل الوسائل لصد الهجمات التي تستهدف جنود بلاده، بما في ذلك الغارات الجوية، لافتا إلى أن المعارضة المسلحة المدعومة من أنقرة احتشدت لإخراج قوات الحكومة السورية من إدلب، وسط تقارير عن تعزيزات تركية ضخمة، وصلت إلى إدلب خلال هذا الشهر.

وأوضح الرئيس التركي أن القوات الحكومية السورية والروسية تهاجم المدنيين من دون توقف وترتكب المجازر، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تقتضي عدم التغاضي عن أي انتهاكات في سوريا، وفق تعبيره.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن 1650 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت، منذ مطلع شباط/ فبراير الجاري، الأراضي السورية، إضافة إلى 6500 جندي.

في غضون ذلك، أظهرت موسكو هدوءا دبلوماسيا حيال تطورات إدلب، إذ أفاد الكرملين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي أردوغان أكدا، خلال اتصال هاتفي، أهمية التطبيق الكامل للاتفاقات المبرمة بين بلديهما بشأن سوريا، وإدلب خاصة.

وأضاف بيان الكرملين أن الرئيسين تطرقا بشكل خاص الى المنطقة المنزوعة السلاح التي أقيمت في منطقة إدلب، حيث تواجهت القوات التركية والسورية في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة الاتصالات بين بلديهما بشأن سوريا من خلال الوكالات المعنية.

لكن هذا التلميح الروسي إلى التهدئة والتفاهم مع أنقرة، لم يترجم عمليا على أرض الواقع، فلم يكد حبر بيان الكرملين يجف، حتى شنت الطائرات الروسية هجمات جديدة في أرياف إدلب وحلب، وهو ما يشير إلى عزم موسكو على حسم المعركة لصالح النظام السوري، بمعزل عن التهديدات والاحتجاجات التركية.

وقال المرصد السوري إن الطائرات الروسية استهدفت أماكن في كل من أبين والجينة والأتارب وكفرنوران ومحيط الفوج 46 والشيخ علي وريف المهندسين الأول وكفرعمة وأماكن أخرى في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، وتسبب القصف بسقوط قتلى وجرحى ومفقودين وعالقين تحت الأنقاض.

واشنطن تدعم أنقرة

وعلى وقع القصف الروسي والسوري، وهجمات المعارضة المسلحة المدعومة من أنقرة، من المقرر أن يلتقي جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، بمسؤولين أتراك اليوم الأربعاء، لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وقال جيفري لدى وصوله إلى العاصمة التركية: ”وصلنا إلى أنقرة لبحث الوضع مع الحكومة التركية ومنح أكبر قدر من التضامن والدعم“، مشيرا إلى أن حليفة واشنطن تواجه تهديدا في إدلب من روسيا وحكومة الأسد، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ورأى خبراء أن هذه التصريحات الأمريكية الداعمة لتركيا، التي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة أمس الثلاثاء، هي التي شجعت الرئيس التركي على توجيه اتهام مباشر لموسكو، مشيرين إلى أن الدعم الأمريكي المعلن لتركيا قد يغير قواعد اللعبة، ويدفع أنقرة إلى الاقتراب من واشنطن، بنفس القدر الذي ستبتعد فيه عن موسكو.

ووسط هذه التجاذبات السياسية، وأصوات المعارك الدائرة في إدلب، تتفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سوريا، إذ قالت الأمم المتحدة إن موجة النزوح من إدلب خلال الأسابيع العشرة الماضية هي الأكبر من نوعها منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011.

ووصف المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركيه، موجة النزوح الأخيرة بأنها الأسرع تفاقما في البلاد، مشيرا إلى أن 700 ألف فروا منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، معظمهم نساء وأطفال، لافتا إلى إمكانية فرار 280 ألف مدني آخر من المراكز السكانية، بما في ذلك مدينة إدلب نفسها، التي بقيت حتى الآن بعيدا نسبيا عن العمليات العسكرية.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن مدينة إدلب تضم حاليا أكبر عدد للنازحين في العالم، وتحتاج بشكل ملح إلى وقف الأعمال القتالية حتى لا تتحول إلى مقبرة، على حد تعبيره.

وأوضح لاركيه أن الأمم المتحدة أرسلت 230 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب عبر معبرين من تركيا، خلال شباط/ فبراير الحالي، بينما أرسلت المنظمة الأممية 2227 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب خلال كانون الثاني/ يناير الفائت، ووصف هذه المساعدات الأخيرة بأنها أكبر عملية تدخل إنساني عبر الحدود منذ 2014.

وتخشى أنقرة من أن عملية عسكرية واسعة في المنطقة، ولا سيما مدينة إدلب، مركز المحافظة الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، قد تنتج عنها موجة نزوح جديدة نحو تركيا، حيث يعيش فعليا أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري.