بالتنسيق مع التيار الصدري.. الأمن العراقي يعيد فتح شوارع مهمة قرب ساحة التحرير

أعادت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، فتح جسر وشوارع مهمة قرب ساحة التحرير، بالتنسيق مع التيار الصدري، بعد إغلاقها منذ أكتوبر/تشرين الماضي.

وقال الناشط المدني، المعتصم في ساحة التحرير مصطفى حميد، إن قوات الأمن أعادت فتح جسر السنك، وساحة الخلاني، وساحة الوثبة، وشارع الرشيد، والطريق من شارع أبو نؤاس إلى شارع الرشيد، وذلك بالتنسيق مع التيار الصدري، بعد سيطرته على ساحات التظاهرات في العاصمة بغداد.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الهدف من فتح هذه المحاور هو ”حصر التظاهر في بغداد بساحة التحرير فقط، من أجل خفض حدة الاحتجاجات والضغط الشعبي على القوى السياسية برفض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أو تلبية مطالب المتظاهرين الأخرى“.

وأوضح الناشط المدني أن ”فتح الشوارع القريبة من ساحة التحرير يشكل خطورة أمنية على المعتصمين، ويسهل تعرضهم لهجوم مسلحين، خصوصا مع ضعف دور قوات الأمن المتواجد قرب الساحة“.

وأكد أن أنصار التيار الصدري ما زالوا يسيطرون على المطعم التركي، وأجزاء كبيرة من ساحة التحرير، باعتبارهم متظاهرين، مثيرا في الوقت نفسه مخاوف من ”فتح جسر الجمهورية المؤدي إلى التحرير، ومن ثم فض الاعتصام“.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب منذ خمسة أشهر تظاهرات، ازداد حجمها مؤخرا برفع شعارات مناهضة لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، واصفين ذلك بـ“محاولات للمماطلة“ من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية.