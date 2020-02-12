الجيش السوري يسيطر على 61 منطقة في ريف حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الجيش السوري الحكومية سيطرت خلال الساعات والأيام الماضية على 61 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي.

وأفاد المرصد أن الاشتباكات الدائرة أسفرت عن ارتفاع عدد قتلى قوات الجيش السوري إلى 33 عنصرا، بينما قتل 19 عنصرا من الفصائل خلال الاشتباكات والقصف، بينهم 16 من جانب المتشددين.

وذكر المرصد السوري أن قوات الجيش السوري حققت تقدمات جديدة في إطار تأمينها الطريق الدولي دمشق – حلب، حيث سيطرت قوات النظام على حي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل بريف حلب الغربي.

وبذلك، تكون القوات الحكومية قد وسعت من سيطرتها في محيط الطريق الدولي ووصلت إلى طريق حلب- باب الهوى، في حين قتل 18عنصرا من قوات النظام خلال الاشتباكات والقصف الذي نفذته الفصائل، وفقا للمرصد.