المرصد السوري: دخول أكثر من 200 شاحنة عسكرية تركية إلى إدلب وحلب

دخل أكثر من 200 آلية عسكرية منطقة ”خفض التصعيد“ في إدلب السورية مساء أمس الثلاثاء، تحمل معدات عسكرية ولوجستية ودبابات، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، إن الآليات العسكرية التركية دخلت من معبر كفرلوسين باتجاه منطقة ”خفض التصعيد“ في إدلب.

ونقل المرصد عن مصادر قولها ”إن الجيش التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة على طريق الجينة – الأتارب بريف حلب الغربي“.

وأضاف، أنه منذ الـ2 من شباط/ فبراير الجاري، وصل أكثر من 1650 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و“كبائن حراسة“ متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 6500 جندي تركي.

وكانت طائرة حربية روسية قصفت محيط الرتل العسكري في منطقة أبين بريف حلب الغربي، مساء أمس، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.