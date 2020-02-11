نتنياهو: أصدرت توجيهات بتنفيذ مئات الهجمات في سوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أنه أعطى توجيهات بضرب مئات الأهداف داخل الأراضي السورية، دون أن يحدد طبيعة هذه الأهداف، وما إذا كانت ضمن خطته لمحاربة التواجد الإيراني في سوريا.

وقال نتنياهو في لقاء مع القناة الـ20 الإسرائيلية، ”أصدرت توجيهاتي لتنفيذ مئات الهجمات في سوريا“.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد قال في وقت سابق الثلاثاء، إننا ”نعمل باستمرار ونقوم بتدفيع إيران الثمن حتى نحصل على هدفنا النهائي، وهو إخراج إيران من سوريا“.

وأضاف: ”حاربنا بدون هوادة أذرع الاخطبوط الإيراني في لبنان وفي سوريا وغزة، ولم نركز جيدا بإضعاف إيران نفسها، ونحن الان نغير النظرية وندخل في معركة مستمرة لإضعاف رأس الاخطبوط الإيراني نفسه بإجراءات اقتصادية وسياسية واستخباراتية وعسكرية وأيضا“.

وتابع: ”لطالما هم مستمرون بمحاولة بناء قاعدة إرهاب، نحن سنضاعف فقط ضربكم، جيشنا جاهز ومستعد“، بحسب ما نقلت قناة i24 news الإسرائيلية.

وفي سياق منفصل، قال نتنياهو في لقائه بالقناة الإسرائيلية ذاتها: ”جهزنا لحماس مفاجأة حياتها، ربما سننفذ ذلك قبل الانتخابات، هذا مرتبط بحماس، الفلسطينيون هم الذين يتعين عليهم الدفع للدخول في مفاوضات“.