إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة إسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، رصد صاروخ من قطاع غزة صوب البلدات المحتلة المحاذية للقطاع، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه ”تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، مما أدى لتفعيل صافرات الإنذار عبر تطبيق الجبهة الداخلية“.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية إن 3 صواريخ انطلقت من قطاع غزة، اثنان منهم انفجرا في أجواء مدينة غزة، فيما سقط الثالث في منطقة مفتوحة بشاعر هنيغيف.

ودوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق الصاروخ، فيما لم يعلن أي مصدر إسرائيلي سقوط إصابات جراء عملية إطلاق الصواريخ.

وتواصل إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت هدد مسؤولون إسرائيليون بشن عملية عسكرية لوقف إطلاق الصواريخ من غزة.