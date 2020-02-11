الحكومة اللبنانية تنال الثقة في البرلمان

فاز مجلس الوزراء اللبناني الجديد في تصويت على الثقة أجراه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعدما قدم خطة إنقاذ مالي للتغلب على أزمة مالية حادة.

ومتحدثًا قبيل التصويت، قال رئيس الوزراء حسان دياب، إن حكومته تعطي أولوية ”للحفاظ على المال العام، والموجودات من العملات الأجنبية، وأموال المودعين، لاسيما في المصرف المركزي من أجل خدمة الناس من المواد الغذائية، والطبية، والقمح، والمحروقات، وقد أبلغنا حاكم مصرف لبنان بهذه الثوابت“.

وأضاف أن الحكومة تدرس كل الخيارات للتعامل مع السندات الدولية المستحقة السداد هذا العام.