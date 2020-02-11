مقتدى الصدر يعلن حل مجموعة ”القبعات الزرق“

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء؛ حل مجموعة ”القبعات الزرق“ وذلك بعد موجة غضب عارمة في الشارع العراقي، إثر الاتهامات التي واجهتها تلك المجموعات بالتورط في مقتل متظاهرين بالنجف.

وقال الصدر في تغريدة على ”تويتر“؛ ”حسب ما وصلني من الثقات فإن الثورة بدأت تدريجيا بالعودة إلى مسارها الأول على الرغم من وجود خروقات من بعض المخربين ودعاة العنف، وأملي بالثوار أنهم سيعملون على إقصاء هؤلاء بصورة تدريجية وسلمية، ومعه فإني أعلن حل (القبعات الزرق) ولا أرشى بتواجد التيار بعنوانه في المظاهرات، إلا إذا اندمج وصار منهم وبهم بدون التصريح بانتمائهم“.

وشكل الصدر تنظيم ”القبعات الزرق“ بعد أسابيع على انطلاق الاحتجاجات في البلاد، بهدف حماية المتظاهرين، وأسند قيادتها إلى المعاون الجهادي أبو ياسر، حيث يمثل هذا التشكيل في جزء منه مدني وآخر عسكري، فهو يقاد من قبل ”سرايا السلام“، الفصيل المسلح التابع للصدر، لكن أفراده من أنصار الصدر المدنيين، فضلا عن مساندة أخرى من عناصر سرايا السلام.

وشن أصحاب ”القبعات الزرقاء“، الخميس الماضي، هجوما مسلحا على المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التربية وسط محافظة كربلاء جنوب العراق، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

كما قتل وأصيب نحو 70 شخصا إثر اقتحام ”القبعات الزرق“ ساحة الاعتصام في النجف، الأربعاء الماضي، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، فضلا عن انتقادات واسعة لمقتدى الصدر.