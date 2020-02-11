مسؤول: الجيش السوري يطلق النار قرب مواقع مراقبة تركية في إدلب

قال مسؤول تركي، إن القوات الحكومية السورية أطلقت النار قرب مواقع مراقبة تركية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، اليوم الثلاثاء؛ ما دفع القوات التركية إلى الرد.

وأضاف أنه يمكن لمقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة استعادة السيطرة على الأراضي التي خسروها في الأيام القليلة الماضية في محيط مدينة سراقب شرقي مدينة إدلب بعد أن بدأوا هجوما شاملا هناك.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية اليوم، إن القوات الحكومية السورية غادرت بلدة النيرب بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأفادت الوزارة بأن طائرة هليكوبتر سورية أُسقطت في المنطقة مع بدء هجوم لمقاتلي المعارضة المدعومين من أنقرة.