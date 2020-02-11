”فتح“: القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط غربية بشأن صفقة القرن

أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، أن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط غربية بشأن صياغة صفقة القرن.

وقال العالول في تصريح لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، يوم الثلاثاء، إن ”هناك ضغوطا بشأن صفقة القرن بصياغات لا ترضي الفلسطينيين يتم الضغط بها على القيادة الفلسطينية“.

يأتي ذلك في وقت من المقرر فيه أن يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة ”صفقة القرن“ بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي سيقدم موقف السلطة منها.

وأضاف العالول أن ”هناك تحركا بين المجموعة العربية ودول عدم الانحياز والمجموعة الأوروبية فيما يتعلق بما يجري في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية“.

وتابع: ”نحن ذاهبون إلى هناك لنقول كلمتنا، ونقول موقف الشعب الفلسطيني الذي يحب السلام، ويسعى لأجله، لكنه يرفص الظلم والاحتلال، ويبحث عن الحرية والاستقلال، هذا ما سيؤكده الرئيس عباس، وسيؤكد رفضه تماما لما أسموه صفقة العصر“.

من جهته، قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، عبر ”تويتر“ إن ”ما يشاع من اخبار حول مشروع القرار المنوي تقديمه لمجلس الأمن جزء من حرب شرسة تشن ضد القيادة الفلسطينية“.

وأضاف: ”نؤكد ان المشاورات ما زالت مستمره رغم حرب امريكا وضغطها على كل العالم لعدم تمرير مشروع القرار . وغدا خطاب هام للرئيس ابو مازن في مجلس الأمن“.

وفي السياق، قال دبلوماسيون غربيون لدى الأمم المتحدة، الاثنين، إنه تم تأجيل طرح مشروع قرار بشأن صفقة القرن للتصويت في مجلس الأمن الدولي إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المصادر أن التأجيل جاء عقب اجتماع لمندوبي دول المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لدى الأمم المتحدة، بحثوا خلاله احتمال إدراج المشروع للتصويت في جلسة الثلاثاء أو تأجيل هذه الخطوة.

وأوضحت أن ”ضغوطا أمريكية هائلة مورست على تونس وإندونيسيا، اللتين قدمتا المشروع، لإدخال تعديلات عليه قبل طرحه للتصويت“.

وطلبت واشنطن، وفق المصادر، حذف كل الإشارات الواردة في المسودة إلى ”المرجعيات الدولية“، وكذلك أي فقرات متعلقة بضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية، مع تضمين المشروع فقرة تتحدث عن الترحيب بالخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة ”أرخبيل“ تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها ”في أجزاء من القدس الشرقية“، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.