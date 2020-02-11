إسقاط مروحية تابعة للنظام السوري في إدلب ومقتل طاقمها (فيديو)

أسقِطت، اليوم الثلاثاء، مروحية عسكرية تابعة للجيش السوري، في أجواء قميناس – النيرب، بمحافظة إدلب شمالي البلاد، حيث تدور معارك بين قوات النظام المدعومة من روسيا، وفصائل المعارضة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر موقعه الإلكتروني إنه ”رصد سقوط طائرة مروحية تابعة للنظام السوري بعد استهدافها في أجواء النيرب – قميناس بريف إدلب الشمالي الشرقي، إذ شوهدت ألسنة النيران تشتعل بالطائرة وهي تهوي في المنطقة“.

وأضاف المرصد الذي يراقب الصراع في سوريا: ”تم العثور على جثتي شخصين هما طاقم الطائرة المروحية، إذ تفحمتا بعد مقتلهما على خلفية عملية الإسقاط“.

وأشار المرصد إلى أنه لا يمتلك معلومات حتى اللحظة بخصوص ما إذا كانت الفصائل المسلحة هي من استهدفت المروحية أم القوات التركية المتمركزة في المنطقة.

بدورها قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن فصائل المعارضة السورية هي التي أسقطت المروحية، إذ أصابتها بشكل مباشر خلال تحليقها فوق قرية النيرب، غرب مدينة سراقب الإستراتيجية.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تذكرها قولها إن المروحية ”حلقت في المنطقة لاستهداف فصائل المعارضة التي تحاول التقدم باتجاه مدينة سراقب وإعادة السيطرة عليها“.