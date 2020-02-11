عريقات يتحدى ترامب ونتنياهو قبيل خطاب عباس في الأمم المتحدة

تحدى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تأتي بدولة توافق على مشروع استنساخ مجلس المستوطنات ونتنياهو في إطار ما يسمى بـ“صفقة القرن”، باعتباره أساسا للمفاوضات.

وشدد عريقات في لقاء مع تلفزيون فلسطين، مساء الاثنين، على أن ”الولايات المتحدة تحاول شطب مجلس الأمن، وتحاول أن تقول إن مجلس الأمن ليس له صلة في العلاقات الدولية أو القضية الفلسطينية، وتقوم بربط المصالح الحيوية الوجودية للدول بهذا المشروع“.

وأكد أنه ”لن يكون هناك سلام في هذه المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجفيف مستنقعه، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين، والإفراج عن الأسرى“.

وشدد عريقات على أن ”الحملة المحمومة التي تقوم بها إدارة ترامب إلى فشل وزوال، وأن على شعبنا أن يكون على ثقة تامة أن لديه قائدا مؤتمنا قابضا على الجمر، يحمل في عنقه أمانة الشهداء والجرحى والأسرى، وحقنا في تقرير مصيرنا وتجسيد استقلالنا“.

وقال: ”نحن 13 مليونا في بقاع الأرض، ولا فرق بينهم أينما كانوا، والوطنية الفلسطينية تعني مقدار ما يقدمه كل منا في مجال تخصصه لإعادة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية إلى الخارطة الجغرافية، وأقول لشعبنا أنا لا أطمئنكم، أنا أطمئن بكم“.

وأوضح عريقات أن ”مشروع القرار الذي ستقدمه المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز إلى مجلس الأمن، سيتضمن إدانة خطة ترامب والأفكار الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية“.

وجدد عريقات تأكيده على أن ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز، من مجلس الأمن، عارٍ عن الصحة ولا أساس له، وهو جزء من حرب شعواء تشن على رأس الهرم الفلسطيني الرئيس محمود عباس، وعلى القيادة الفلسطينية، والمشروع الوطني.