“ الصحفيين الفلسطينيين“ تهاجم فيصل القاسم بعد مدحه المشروع الصهيوني

هاجمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء الاثنين، مذيع قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم، بسبب ما أسمته مدحه للمشروع الصهيوني ومواقفه المعادية للشعب الفلسطيني، مطالبة القناة القطرية بوقفه عن العمل.

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، محمد اللحام، في حديث على قناة معا الفلسطينية :“ إن نقابة الصحفيين سوف تراسل إدارة قناة الجزيرة القطرية مطالبة بطرد فيصل القاسم لما يشكله من خطر على الوعي القومي لما تحمله تصريحاته من إساءة للشعب العربي وللرسالة الإعلامية النبيلة“.

وأضاف اللحام :“ أن قاسم يروج للحركة الصهيونية بكل وقاحة، مما يؤهله للانضمام لقائمة العار التي سبقه إليها بعض المنبطحين والخون مثل الكويتية فجر السعيد وغيرها ممن يجاهرون بالتغني والتعاون مع الاحتلال“.

وأكد اللحام أن نقابة الصحفيين السوريين أعربت عن دعمها لموقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن رموز الاحتلال الإسرائيلي تلقف تغريدة الفيصل والتغني بها مثلما فعل الناطق باسم رئيس وزراء منظومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عوفر جندلمان وكذلك الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي واللذان عبرا عن الإشادة بالقاسم وبتغريدته بينما لعنه كل حر وشريف“.

وقال القاسم في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: ”غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ“الصهيوني“، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي“ حسب قوله.