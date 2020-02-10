الأردن.. الحكم على موظف حكومي خطط لدهس ضباط بالمخابرات

حكمت محكمة أمن الدولة في الأردن، على موظف حكومي، بالسجن بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، بعد إدانته بتهمة التخطيط لدهس ضباط بالمخابرات وتنفيذ عمل إرهابي انتقاما لفصله من دائرة الأوقاف.

والمتهم موقوف منذ نيسان2019 ووجه له الادعاء العام تهمة التهديد بالقيام بعمل إرهابي.

وورد في قرار الحكم أن المتهم وعلى ضوء الأحداث الجارية على الساحتين السورية والعراقية وظهور عدد من التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم داعش الإرهابي بدأ ومنذ عام 2016 المتهم بمتابعة أخبار وإصدارات هذا التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أوردته قناة ”رؤيا“.

وتابع القرار ”أن المتهم اقتنع بفكر التنظيم حتى أصبح من مؤيديه لقناعته أنهم يدافعون عن المسلمين، حيث أنشأ له صفحة على الفيس بوك باسم وهمي ، وأخذ يقوم ومن خلالها بنشر أفكار وأخبار تنظيم داعش الإرهابي بهدف كسب المزيد من المؤيدين وتزيين هذا التنظيم الإرهابي للعامة، وعلى إثر فصل المتهم من عمله تولد لديه الحقد ضد دائرة المخابرات العامة وضباطها على سند من الزعم أنهم السبب بفصله كونه يحمل فكرًا سلفيًا جهاديًا ”.

وتابعت المحكمة أن المتهم عقد العزم قبل شهررمضان من عام 2019 بأسبوع أن ينفذ عملية تستهدف دائرة المخابرات العامة من خلال قتل أحد ضباطها باستخدام سلاح كلاشنكوف

سيعمل على شرائه من خلال جمع التبرعات خلال الأسبوع الأول من رمضان وتنفيذ العملية خلال الشهر ذاته ، كما كان ينوي القيام بعملية دهس لمرتبات الأمن العام كونه مطلوب بعدة قضايا أمنية وتعاميم في حال توقيفهم له ،إلا أن إلقاء القبض على المتهم حال دون تنفيذ العملية.