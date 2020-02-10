تركيا تعلن استهداف 115 موقعا للحكومة السورية

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن القوات التركية قصفت 115 هدفًا للحكومة السورية ودمرت 101 منهم ردًا على هجوم أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.

ذكرت الوزارة أن أنقرة ستواصل الرد على أي هجمات على قواتها المتواجدة في مراكز تركية للمراقبة في أقصى شمال غرب سوريا.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إن القوات السورية قتلت خمسة جنود أتراك من بين آلاف الجنود المنتشرين هناك للمساعدة في وقف هجوم سوري لاستعادة آخر معقل لمقاتلي المعارضة في البلاد بعد نحو تسع سنوات من الحرب الأهلية.

وأضافت الوزارة في بيان: ”حتى الآن تم استهداف 115 هدفا للنظام السوري على الفور وتحييد 101 من عناصر النظام وفقا لمعلومات أولية من مصادر مختلفة.. وقد تبين أنه تم تدمير ثلاث دبابات وموقعين بقذائف المورتر وطائرة هليكوبتر“.