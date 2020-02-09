العراق.. مسلحون مجهولون يختطفون ناشطا مدنيا في النجف

اختطف مسلحون مجهولون مساء اليوم الأحد، الناشط المدني محمد العيساوي في محافظة النجف جنوب العراق.

وقال الناشط في النجف، محمد الشمري، إن ”مسلحين مجهولين، اختطفوا الناشط المدني محمد العيساوي، بعد خروجه من ساحة الصدرين، حيث مركز المتظاهرين والمعتصمين في المحافظة، وفروا إلى جهة مجهولة، حتى اللحظة“.

وبين لـ“إرم نيوز“، أن ”قوات الأمن تجري تحقيقا الآن، خاصة أن هناك كاميرات مراقبة قرب ساحة الصدرين، تجري مراجعتها من قبل قوات الأمن، التي فتحت تحقيقا في الحادث، كما اتخذ المتظاهرون، إجراءات احترازية حول الساحة، لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل“.

ويوم الثلاثاء الماضي، قتل وأصيب نحو 70 شخصا إثر اقتحام ”القبعات الزرق“ ساحة الاعتصام في النجف، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، فضلا عن انتقادات واسعة لمقتدى الصدر.

ويتعرض ناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من 4 أشهر.

ويتهم ناشطون مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، بينما تقول الحكومة إنهم ”طرف ثالث“، دون تحديد هويته.