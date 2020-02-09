مقتل 3 جنود لبنانيين في كمين مسلح

المصدر: أ ف ب

قتل 3 جنود لبنانيين، وأصيب اثنان بجراح، اليوم الأحد، في منطقة الهرمل شمال شرق البلاد أثناء مطاردتهم سيارة مسروقة، بحسب ما أفاد الجيش في حصيلة جديدة.

وجاء في بيان الجيش أنه“أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة، الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار“.

وقتل جنديان على الفور، فيما لقي عسكري ثالث مصرعه لاحقًا متأثرًا بجراح كان أصيب بها خلال الكمين“ وفق بيان آخر للجيش.

وأضاف المصدر نفسه أن أحد المسلحين قتل وأوقف سائق السيارة دون تفاصيل إضافية.

ومنطقة الهرمل محاذية لسوريا.

وأدان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب ما حصل، قائلًا إن“الهجوم على الجيش هجوم على كل اللبنانيين“.

وأضاف حسان في بيان أن الكمين“يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دورًا أساسًا بحمايته، وأن أي اعتداء على الجيش اللبناني هو عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم“.

وطالب بـ“الإسراع بتوقيف المعتدين والمحرضين“، دون أن يحدد المسؤولين عن الهجوم.