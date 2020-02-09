”حماس والجهاد الإسلامي“ تردان على تهديد نتنياهو بشن عملية ”ساحقة“ ضد غزة

حذرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شن أي هجوم ضد قطاع غزة، وذلك بعد تهديدات نتنياهو بعملية عسكرية ”ساحقة“ ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن ”تهديدات نتنياهو المتتالية بشن عدوان على قطاع غزة، محاولة بائسة لتخويف شعبنا الفلسطيني والنيل من إرادته، وللتغطية على ما يعاني منه الكيان من أزمات“.

وأضاف البيان: ”نحذر العدو من ارتكاب أي حماقات بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وأهلنا في القطاع، والتي يجب عليه أن يدرك مآلاتها وتداعياتها وتحمل نتائجها“.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن ”تهديدات نتنياهو المتجددة بالعدوان على قطاع غزة، تعكس مستوى النوايا العدائية التي تأتي في سياق المسلسل المتواصل من الإرهاب والعدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته“.

وأكد أن ”المقاومة الفلسطينية لن تتوانى في الرد على أي عدوان يستهدف شعبنا، وأنها قادرة على الصمود والثبات والقيام بواجباتها ومسؤولياتها“.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بعملية عسكرية وصفها بـ“الساحقة“ في ظل تواصل إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وقال نتنياهو خلال افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية: ”نحن مستعدون لعملية تدميرية ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة“.

وأضاف: ”لن أتحدث عن كل ما نقوم به، ولن أفصّل كل شيء، ولكننا جاهزون لضربة ساحقة ضد المنظمات في قطاع غزة“.