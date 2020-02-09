قوة إسرائيلية خاصة تختطف 3 فلسطينيين وسط الضفة

اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية خاصة (مستعربين) اقتحمت بلدة بيتونيا، غربي رام الله، وحاصرت محلا تجاريا، واختطفت 3 أشقاء، قبل أن تنسحب من المكان.

وأوضح الشهود، أن الأشقاء هم بهاء وأحمد وعبد دولة، ولفتوا إلى أن القوة الخاصة تسللت إلى بلدة بيتونيا عبر مركبة تجارية.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية حول ما ذكره الشهود.

و“المستعربون“، هي قوة خاصة إسرائيلية يتنكر أفرادها بلباس عربي، ويتقنون اللغة العربية، ونفذت مئات العمليات داخل الأراضي الفلسطينية، بينها عمليات اغتيال واعتقال.