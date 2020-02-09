الأردن يطالب بخفض التصعيد وحماية المدنيين في إدلب

طالب الأردن يوم الأحد، بخفض التصعيد وحماية المدنيين في مدينة إدلب السورية، التي تشهد تصعيدا عسكريا لقوات النظام وحليفتها روسيا.

جاء ذلك، على لسان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه يوم الأحد، بمسؤولين روسيين في عمان.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، وصلت ”إرم نيوز“ نسخة عنه، أن ”الصفدي أجرى مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا أليكسندر لافرنتيف والوفد المرافق له، تناولت التطورات في المنطقة وخصوصا الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية“.

وأضاف البيان، أن ”الوفد الروسي وضع الصفدي في صورة التطورات في الشمال السوري وفي محافظة إدلب“.

وأكد الصفدي ”ضرورة العمل على خفض التصعيد وحماية المدنيين، كما أكد أهمية تكثيف الجهود؛ لإنهاء الأزمة في سوريا من خلال حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويحقق المصالحة الوطنية ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين، لتستعيد سوريا دورها الرئيس في المنطقة“.

وشدد الصفدي أيضا على ”ضرورة العمل على تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري، وإيجاد الظروف الكفيلة بتشجيع العودة الطوعية للاجئين“.

ويؤوي الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/ مارس 2011، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.