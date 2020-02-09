الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد: صفقة القرن تشبه ”الكنبة والكرسي“

وصف الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، الخطة الأمريكية الجديدة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والمعروفة باسم ”صفقة القرن“، بأنها تشبه ”الكنبة والكرسي“، في تعليق ساخر يتفق وموقف الرياض الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال بن مساعد، الذي لا يشغل منصبا رسميا حاليا، لكنه يحظى بشهرة واسعة من بين أمراء الأسرة الحاكمة: ”احتل بيتهم بالقوة ثم عرض عليهم التنازل عن نصفه ورفضوا وطالبوا بالبيت كاملا، ثم بعد مدة عرض عليهم ربع البيت ورفضوا لأنهم عايشوا كفاح أسلافهم لاسترداد كامل البيت، وأخيرا عرض أن يعطيهم كنَبة وكرسيا من البيت“.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر تويتر، يوم الأحد: ”واضح طبعا المثال، المحتل: إسرائيل، البيت: فلسطين، الكنبة والكرسي: صفقة القرن“.

وتابع: ”ما سبق تبسيط لا أراه مخلا لقضية فلسطين.. وأرى أنه من غير المنصف اتهام الفلسطينيين بتضييع الفرص مرة تلو الأخرى بحجة أنه في كل مرة يصبح المعروض أقل وبحجة وجوب القبول بالأمر الواقع والحقائق على الأرض.. هذا مبرر لكل قوي أن يفتك بالضعيف وأن يسلبه حقوقه وفق شريعة الغاب“.

واختتم حديثه عن صفقة القرن بالقول: ”ملاحظة للمدلّسين: موقف بلادي هو أنها تقف مع خيارات الفلسطينيين وتقبل ما يقبلونه وترفض ما يرفضونه.. وهي أكثر من دعم فلسطين بالفعل لا بالكلام والعنتريات والخطب الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.. بل إن أصحاب الخطب الرنانة سمنوا من حجم تجارتهم مع إسرائيل“.

احتل بيتهم بالقوة ثم عرض عليهم التنازل عن نصفه ورفضوا وطالبوا بالبيت كاملًا، ثم بعد مدة عرض عليهم ربع البيت ورفضوا لأنهم عايشوا كفاح أسلافهم لاسترداد كامل البيت،وأخيرًا عرض أن يعطيهم كنَبة وكرسي من البيت..

واضح طبعًا المثال

المحتل:اسرائيل

البيت:فلسطين

الكنبة والكرسي:صفقة القرن — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) February 9, 2020

ملاحظة للمدلّسين : موقف بلادي هو أنها تقف مع خيارات الفلسطينيين وتقبل ما يقبلونه وترفض ما يرفضونه .. وهي أكثر من دعم فلسطين بالفعل لا بالكلام والعنتريات والخطب الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع .. بل أن أصحاب الخطب الرنانة سمنوا من حجم تجارتهم مع اسرائيل! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) February 9, 2020

وكانت الرياض أكدت في عدة مناسبات عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن خطته المثيرة للجدل عن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أن ”موقفها ثابت من القضية الفلسطينية وأنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم خياراته وما يحقق آماله وتطلعاته“.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان سابق، إنها ”تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي“، داعية إلى ”مفاوضات مباشرة للسلام بينهما برعاية أمريكية، ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة المطروحة من خلال المفاوضات“.

واقترح ترامب، الشهر الماضي، خطة السلام في الشرق الأوسط، التي زعم أنها تقدم حلا يقوم على دولتين، لكنها قوبلت برفض فوري من الفلسطينيين مقابل ترحيب من الإسرائيليين.